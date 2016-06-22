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直播上海

9條公交線擬新辟或調整01-04 21:21裝飾圖片

　　為改善浦東新區部分區域公交出行環境，市交通委擬調整1048路、183路、南南線、江平專線、海航專線及海沈線線路走向；新辟1113路；同時撤消1030路和935路。...詳細

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上大就業品質報告發佈01-04 21:01裝飾圖片

　　上海大學今晚剛剛公佈2016年度畢業生就業品質報告：畢業生8915人，男女比例為1.08:1；本碩畢業生簽約就業的3大行業為資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，製造業和金融業，逾6成博士畢業生從事教育行業；本科畢業生平均簽約月薪為5084元，碩士畢業生為6808元。...詳細

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滬人均支付寶花近15萬01-04 20:17裝飾圖片

　　1月4日，螞蟻金服旗下支付寶發佈了2016年全民帳單。數據顯示，上海用戶最能“買”也最會“花”，“阿拉”支付寶人均購物金額高達1.68萬元、年度人均總支付金額14.84萬元，均名列全國省級行政區之首。...詳細

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上海直達昆明高鐵01-04 19:26裝飾圖片

　　鐵路部門將於1月5日實施新運行圖，上海鐵路局新增開11對客車，圖定開行客車總數達898對，長三角地區至昆明1月5日首發高鐵動車。...詳細

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晚高峰路況01-04 18:29裝飾圖片

　　18:30，較擁擠的路段有：南北西側共和立交至魯班立交，東側徐家匯路至永興路；內內側南浦大橋至宛平南路、吳中路至武夷路；延安北側福建路至虹許路；中環外側廣粵路至共和立交，內側漕寶路至吳中路。

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地鐵晚高峰01-04 18:06裝飾圖片

　　上海地鐵全面進入晚高峰，當前全網路僅2號線的陸家嘴至南京東路站出現一小段黃色客流密集區段，其餘各線路均顯示為綠色暢通。

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今夜雨量可達中到大01-04 17:13裝飾圖片

　　預計今天上半夜將轉陰有陣雨，今半夜到明天雨量可達中到大雨。大家注意行車安全，出行帶好雨具。明天氣溫較今日略有下降，全天溫差很小，氣溫在10-12℃，偏東風增大為4-5級。...詳細

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晚高峰路況01-04 17:01裝飾圖片

　　17時，較為擁堵的路段有：S20內圈蓮花路至滬閔高架、莘莊立交至顧戴路、天山路至曹安路；外圈外環隧道、滬青平立交至漕寶路；G2市區方向外環立交至祁連山路；G50市區方向虹橋樞紐至外環立交。

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反腐01-04 16:08裝飾圖片

　　日前，上海市人民檢察院經審查決定，對上海儀電（集團）有限公司監事會原主席李耀新（正局級）以涉嫌受賄罪立案偵查並採取強制措施。...詳細

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晚高峰路況01-04 16:01裝飾圖片

　　16時，較為擁堵的路段有：S20內圈莘莊立交至顧戴路、吳淞江橋、曹安路；外圈外環隧道、滬青平立交至漕寶路、龍吳路；G2江蘇方向萬鎮路至外環立交；G15浙江方向滬青平立交；G1501北環內圈水産路。

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空氣品質預報01-04 15:43裝飾圖片

　　預計今夜，上海空氣品質優到良，首要污染物PM2.5。5日上午，優；5日下午，優；5日夜間，優。6日白天，優。

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收評：滬指漲0.73%01-04 15:05裝飾圖片

　　截至收盤，滬指報3158.79點，漲幅0.73%；深成指報10384.87點，漲幅1.19%；中小板指報6600.20點，漲幅1.37%；創業板指報1991.57點，漲幅1.44%。...詳細

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滬抽檢豆製品、農産品01-04 14:30裝飾圖片

　　上海市食品藥品監督管理局對豆製品、農産品等7大類食品抽檢發現，上海正彪豆類製品廠生産的稱重豆腐干涉鋁殘留不合格；樂天瑪特普陀店的馬蘭頭、農工商第三零零分店的青菜等8批次農産品涉克百威、毒死蜱等項目不合格。...詳細

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白玉蘭廣場竣工01-04 14:11裝飾圖片

　　“浦西第一高樓”白玉蘭廣場正式宣告竣工。這一北外灘新地標佔地5.6萬平方米，包括一座66層、高320米的辦公塔樓，一座酒店塔樓、一座展館以及酒店、商業裙房。其中酒店和辦公樓預計將於今年6月投用。...詳細

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申城今夜切換陰雨模式01-04 12:51裝飾圖片

　　今天白天上海以多雲到陰為主，預計傍晚到上半夜雨水來襲，轉為陰有陣雨，今天半夜到明天累積雨量可達中等。建議晚歸的朋友備好雨具。12:45全市氣溫基本在14-16℃。

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午評:兩市早盤震蕩上揚01-04 11:40裝飾圖片

　　週三，早盤三大股指開盤漲跌不一，隨後股指呈現窄幅震蕩的態勢。在盤初混改概念主宰市場風向一段時間後，由高送轉、鋰電池接棒激活題材股，創業板也受到帶動，漲幅擴大，臨近午盤，兩市震蕩幅度趨緩。...詳細

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滬建65條市民健身步道01-04 11:19裝飾圖片

　　把足球場搬上屋頂，讓不同功能疊加複合，見縫插針，只為利用一切可利用的空間，滿足市民的健身需求！在剛剛過去的2016年，“魔都”又新建了65條市民健身步道，新建改建56個市民球場！快來看看詳細目錄，沒準就在你的身邊。...詳細

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女子打瘦臉針後低燒01-04 10:35裝飾圖片

　　家住閔行區的蔣女士每隔一段時間，就要到位於七寶路凱德購物廣場二樓的VISION視覺造型七莘路店修剪頭髮。近日被店員推薦只需花2280元，即可購買到一支醫療美容針劑。沒想到蔣女士注射後出現低燒、喉嚨痛等不良反應。...詳細

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開盤:三大股指小幅低開01-04 09:36裝飾圖片

　　週三，兩市小幅低開，截至開盤，滬指報3133.79點，跌0.07%，創業板報1963.02點，跌0.01%。盤面上，高送轉等領漲。...詳細

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滬或增收地面道路停車費01-04 09:06裝飾圖片

　　《上海市道路交通管理條例》目前已修訂完成並正式發佈，針對市民關心的“停車難”問題，交通委表示，將通過價格杠桿逐步壓縮道路停車資源，進一步挖掘已有的室內停車資源及夜間停車資源。...詳細

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上海早高峰路況01-04 08:20裝飾圖片

　　目前快速路較擁擠的路段有：南北西側共江路至汶水路、廣中西路至永興路；延安南側虹許路至延西立交，北側虹許路至外環立交；內環外側大柏樹至廣中路；滬閔東側桂林路至漕寶路。請大家謹慎駕駛。

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空氣品質01-04 06:44裝飾圖片

　　上海今早實時空氣品質指數62，良。空氣品質可接受，但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響。極少數異常敏感人群應減少戶外活動。

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上海天氣01-04 06:44裝飾圖片

　　上海今天多雲到陰，早晨北部地區有霧，傍晚到上半夜轉陰有陣雨，明天陰有雨，今天半夜到明天雨量中等。今天最高溫度15度，明天最低溫度10度。

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城市競爭力上海排首位01-03 21:38裝飾圖片

　　中國城市競爭力研究會3日在港發佈2016年中國城市綜合競爭力排行榜，上海繼續排名第一，香港及深圳則位居第二及第三名。...詳細

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一集卡側翻壓轎車01-03 20:38裝飾圖片

　　今天15時30分，S20外環高速內圈淩海路至張楊北路匝道間發生一起三車相撞事故。其中一輛集卡側翻壓在旁邊的轎車上，致轎車駕駛員當場死亡。...詳細

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滬虐童案嫌犯被批捕01-03 19:41裝飾圖片

　　據上海市人民檢察院官方微信消息，日前，松江區檢察院以涉嫌虐待被監護人、看護人罪對犯罪嫌疑人劉東、高麗批准逮捕。

　　

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滬就醫者不滿看病時間長01-03 19:30裝飾圖片

　　由上海醫藥衛生行風建設促進會主導、復旦大學公共衛生學院共同開展的“2016年上海市公立醫療機構服務品質病人滿意度調查”結果公佈。調查顯示，超過半數的受訪者在上海市三級綜合性醫院和三級專科醫院門診的逗留時間超過2小時，成為本次調查中滿意度最低的一項。...詳細

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快速路較擁擠的路段01-03 18:30裝飾圖片

　　南北西側新閘路至魯班立交，東側徐家匯路至永興路；內環外側延西立交至漕溪立交，內側瑞金南路至漕溪立交；延安南側江蘇路至茂名路，北側江蘇路至虹許路；滬閔東側莘莊至蓮花路，西側漕溪立交至柳州路；逸仙東側逸仙立交至殷高西路；中環內側上中路隧道至龍川北路等。

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滬新能源車突破10萬輛01-03 18:00裝飾圖片

　　根據最新數據，2016年全年上海共計上牌新能源汽車45060輛；2013-2016年，累計推廣新能源汽車102726輛，成為全球新能源汽車擁有量最大的城市。2016年1-11月，本市新能源汽車實現産值約115億元。...詳細

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明起4天均有雨01-03 17:19裝飾圖片

　　申城今天上午空氣品質不佳，午後有所好轉，目前實時指數105，輕度污染。明天多雲，傍晚到上半夜轉陰有陣雨，今夜到明天上午西部和北部有霧。明起受西南暖濕氣流影響，本市將持續陰雨，直到週日才會逐漸停歇。

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要聞

多雲到陰 9℃～15℃

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